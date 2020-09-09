Diyanet-Sen Kütahya Şubesinden Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'e tepki gösterdi.

Kocaçoban, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mütercimler'in derhal İmam Hatip Lisesi mezunlarından özür dilemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bireysel ve toplumsal olarak toplumda meydana gelen yozlaşmayı İmam Hatip Lisesi mezunlarına indirgeyerek tüm İmam Hatip Lisesi mezunlarını, 'Bu okullardan mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız' sözleri ile nitelemek binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham etmek demektir. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler'i kınıyoruz."

Kullanılan ifadelerin akıldan izandan uzak olduğunu ifade eden Kocaçoban, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.