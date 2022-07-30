Evin, kendisine oy veren tüm delegelere teşekkür ederek, "Erdemliler hareketiyle filizlenen sendika bugün Anadolu'yu kuşatan ulu bir çınar haline gelmiştir. Etki alanı geniş bir coğrafyaya ulaşmıştır. Yaptığımız başarılı çalışmalardan aldığımız güçle hizmeti devam ettireceğiz. 90 binlere varan üye sayısı, yüzde 64 sendikalaşma oranı ve onlarca kazanımla ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olmayı başarmıştır." dedi.

Kaynak: AA

Diyanet Sen, Sendika, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyanet-Sen Siirt Şube Başkanlığına yeniden Evin seçildi - Son Dakika

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