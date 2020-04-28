Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden, Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Diyanet-Sen Şırnak Şubesi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülkenin ülkenin en köklü ve saygın kuruluşlarından biri olduğunu kaydeden Çanga, şöyle devam etti:

"Diyanet ümmet coğrafyası için tek umuttur. Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz ne de ezanı Kur'an-ı dinleyebilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kınıyor, sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."