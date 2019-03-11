Diyanet-Sen Üyelerinden "Islık" Protestosu
1 saat önce
Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şubesi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini öne sürerek eylem yaptı.
Türkiye
Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul
şubesi üyesi bir grup, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi
'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini öne sürerek eylem yaptı.
Grup Taksim
Odakule'de önünde toplantı. Basın açıklaması öncesi Laleli Camii İmamı Emrullah Akbaş tarafından ezan okundu. Ezanın ardından İstanbul'daki 4 şube adına Diyanet-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezai Kaynar
basın açıklaması yaptı. Kaynar, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi. Açıklamanın ardından tekbir getiren grup dua okuyarak alandan ayrıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 Kaynak: DHA
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