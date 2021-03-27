Diyanet-Sen yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) yönetimiyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Sever, Mustafa Akçay ve Hanifi Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

Geçen yıl Muratpaşa Cami müştemilatı inşaatını tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Uysal, Yenigün, Cumhuriyet, Sedir, Çağlayan, Kızıltoprak, Konuksever, Yeşilbahçe ve Fener mahallelerinde kapalı pazar yerleri ve statlarda 4 bin 300 kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesini imkan tanıyan düzenleme yaptıklarını vurguladı.

Uysal, vatandaşa 50 bin tek kullanımlık seccade dağıttıklarını ifade etti.

Sendika üyeleri, Uysal'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.