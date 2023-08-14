Diyanet, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
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Diyanet, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

Son Güncelleme: 14.08.2023 13:36

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

KONAKÇI HAKKINDA İNCELEME YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

"FRANSIZ'IN YAPMADIĞI ZULMÜ BU TOPRAKLARDA YAPTILAR"

Halil Konakçı, Hatay için "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" diye konuşmuştu. Halil Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (14)
  • Ahmet Bey: Sanırım diyanetten ayıracaklar daha sonra kendi bildiği yolda ilerlemeye devam edecek diyanet işleri olaya doğru yaklaşsa koltuğundan olacak baştakiler bu yüzden Halil hocayı gözden çıkaracak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • selçuk yılmaz: HALİL KONAKÇI HOCAMIZ YALNIZ DEĞİLDİR. Söyledikleri hepsi doğru sağduyulu ve cesaretle konuşuyor. Diyanet işleri başkanı olmalıdır. Cevap Yaz 38 27 Yayından Kaldır
  • Ali Akdoğan: Rabbim Halil konakçı gibilerin sayısını artırsın Cevap Yaz 16 14 Yayından Kaldır
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı - Son Dakika


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