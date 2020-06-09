Diyanet'te

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ikinci dönem olarak ifade edilen "yeni normal" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında salgına karşı bir dizi önlem alındı.



Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına "esnek çalışma" modeli getirilmişti.



Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte salgınla mücadelenin ikinci ayağı olan "yeni normal" dönemine geçildi.



Servis araçlarının bina giriş-çıkışlarından yemekhane düzenine kadar birçok alanda düzenleme yapıldı. Bu kapsamda iş yerine girişlerde tüm çalışanların termal kamera ile vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor, geçiş kontrol sistemi ile bulaş riskine karşı temassız sistemler kullanılıyor, görevliler tarafından her sabah maske dağıtılıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı yemekhane hizmetlerinde de yeni normal dönemine göre düzenlemeye gitti. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla yemek saatleri ve masa düzeni yeniden ayarlandı, yemekhane giriş-çıkışlarına geçiş işaretlemeleri konuldu.



Öte yandan fiziki mesafeyi sağlamak amacıyla ortak kullanım alanlarına da geçiş işaretlemeleri yapıldı.



Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda yer alan bilgilendirme panolarına, yeni tip korona virüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler asıldı.



Fiziki mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında da çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidildi. Tüm personelin çalışma müddetince maske kullanma zorunluluğu getirildi.



Ofisler, toplantı odaları, tuvaletler, asansörler, merdiven korkulukları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar da düzenli olarak dezenfekte edilecek. - ANKARA