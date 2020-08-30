Diyanet'ten '30 Ağustos' mesajı - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "30 Ağustos Zaferi, milletçe kenetlendiğimizde, şuur, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin en açık göstergesidir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü karşılamanın onur ve heyecanının yaşandığı belirtildi. Zaferin, milletin asla esir edilemeyeceğini, şanlı bayrağın asla indirilemeyeceğini ve ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden diriliş fermanı olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Zaferi; sağlam iman, salih amel ve güzel ahlakı kuşanarak yeryüzünde adalet, barış ve huzurun egemen olması gayesiyle din, iman, millet, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda edenlerin tarih sahnesinde ölümsüzleştikleri eşsiz bir destandır. Bu da açıkça göstermektedir ki, tarihimize mührünü vuran bu asil mücadele ve direnişte milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur. Büyük bir inancın, azmin, fedakarlığın, umudun ve yeniden dirilişin sembolü olan 30 Ağustos Zaferi, elbette bugüne dair bizlere oldukça önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla, bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını, niçin İstiklal mücadelesinin yapıldığını ve nihayetinde zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle derinlemesine okumak, zaferin arka planındaki yüksek inanç, teslimiyet, şuur, mana ve ruhu anlayıp kavramak, uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize anlatmak bizim en önemli görevlerimizdendir." "Birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, söz konusu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizlerin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur" denilen mesaj, şöyle sürdürüldü:

"Nitekim 30 Ağustos Zaferi, milletçe kenetlendiğimizde, şuur, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin en açık göstergesidir. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyoruz."