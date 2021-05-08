Diyanet'ten bayram namazı açıklaması - Son Dakika

Vatandaşın gözü kulağı Diyanet'ten gelecek bayram namazı açıklamasındaydı.

Ve beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, bayram namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak.

-İHA-