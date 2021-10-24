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Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi - Son Dakika

Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

24.10.2021 16:02
Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

Son günlerde gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu sefer de 'Baby shower' partileriyle ilgili yorum geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, maliyetleri dudak uçuklatan partiler için, "Güya mevlit dinleyince helal oluyor" sözlerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen birçok soruya yanıt veriyor. Başkanlığın yaptığı bazı açıklamalar, gündem oluyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in katıldığı bir programda yeni moda baby shower partilerle ilgili sözleri gündem oldu.

"SERVET BİRİKTİRME ÇILGINLIĞI BAŞLADI"

Diyanet'in iki numaralı ismi, Ağrı'da 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konferansına katıldı. Burhan İşliyen burada yaptığı konuşmada, 'insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını' ifade etti.

"GÜYA MEVLİT DİNLEYİNCE HELAL OLUYOR"

'Baby shower' adı verilen organizasyonların yaygınlaştığına dikkati çeken İşliyen, şu eleştirileri dile getirdi:

"Dindar insanlar bir araya geliyor, bu 'Baby shower' dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın."

Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' çıkışı! Çok konuşulacak sözlerle yüklendi
Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Helal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi - Son Dakika
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