Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması - Son Dakika
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Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

7 saat önce

DİYANET İşleri Başkanlı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler" açıklamasını yaptı.

Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler" açıklamasını yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle cuma namazıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Cuma namazının, kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namaz olduğu belirtildi. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, Cuma namazına gitmemeyi mubah hale getirdiği bilindiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:  "Bu kapsamda hasta olup Cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam'ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da, aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde Cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede; koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar."


Din İşleri Yüksek Kurulu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
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