Diyanet'ten cuma namazı açıklaması yok, hutbe: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Diyanet'ten cuma namazı açıklaması yok, hutbe: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır - Son Dakika Dünya

Diyanet'ten cuma namazı açıklaması yok, hutbe: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır

6 saat önce

Diyanet'ten cuma namazıyla ilgili açıklama yok, hutbe başlığı: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır

Diyanet'ten cuma namazı açıklaması yok, hutbe: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır, System.String[]

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından okulların kapatılması ve maçların seyircisiz izlenmesi gibi bir dizi önlem alındı. Ancak cuma namazıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Covid-19'un yayılmasının engellenmesi için bazı ülkeler cuma namazını iptal ederken, bazı yerlerde kısa ayetlerle namazın 10 dakikada bitirilmesi için uyarı yayımlandı.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:16 
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