Diyanet'ten bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili fetva: Caiz değil

Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 42, 35 oranında zam yapılmasının ardından bankalar da emeklilerin maaşları kendi bünyelerinden almaları için kıyasıya bir rekabete başladı. Neredeyse her gün bankalar tarafından duyurulan promosyonların toplam tutarı 7 bin 500 TL'ye kadar çıktı. Promosyon furyasının ardından başlayan yeni tartışma ise 'Bu paralar caiz mi?' sorusuyla ilgili oldu. Diyanet İşleri, çok merak edilen bu soruyu yanıtlandı.

"FAİZ ŞÜPHESİNDEN TÜMÜYLE UZAK DEĞİLDİR"

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna yanıt verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: "Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."

"ASIL İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERDİR"

Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri Iravul ise, emeklilerin herkesten çok daha fazla ihtiyaç sahibi konumunda olduğunu söyledi. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan milyonlarca insan olduğunu hatırlatan Iravul, "Asıl ihtiyaç sahibi olan emeklilerdir" dedi.

"Promosyonu almayın, ihtiyaç sahibine verin" gibi bir yaklaşım doğru olmadığını savunan Iravul, "Diyanet bir soru üzerine bu cevabı vermiş. Diyanet bu fetvayı vermeden önce bir aynaya baksın. İnsanları tasarrufa teşvik eden Diyanet daha şimdiden bütçesinden bilmem ne kadar para harcamış. Önce bir kendine baksın sonra emekliye bu parayı almasın desin" diye konuştu.