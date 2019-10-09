Son Dakika Haberleri: Diyanet'ten 'Fetih' kampanyası: Tüm camilerde operasyon için Fetih suresi okunacak
Son Dakika Dünya Diyanet'ten 'Fetih' kampanyası: Tüm camilerde operasyon için Fetih suresi okunacak

Diyanet'ten 'Fetih' kampanyası: Tüm camilerde operasyon için Fetih suresi okunacak

1 saat önce

Diyanet'ten 'Fetih' kampanyası: Türkiye genelinde camilerde Suriye'de Barış Pınarı Harekatı başlatan Türk ordusuna destek için Fetih suresi okutacak

Diyanet'ten 'Fetih' kampanyası: Tüm camilerde operasyon için Fetih suresi okunacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Barış Pınarı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:21 
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