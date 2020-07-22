Diyanet'ten "Hatimlerimizle Hacdayız" kampanyası - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Suudi Arabistan hükümetinin bu sene yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından "Hatimlerimizle Hacdayız" başlığıyla bir hatim kampanyası başlattı.

"Hatimlerimizle Hacdayız" kampanyası, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde İslam aleminde kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak bilinen zilhicce ayının ilk günü olması münasebetiyle bugün başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın nedeniyle bu yıl hac ziyaretinin yapılamayacağından hüznü bir nebze olsun giderebilmek adına başlatılan "Hatimlerimizle Hacdayız" kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:

"Değerli kardeşim; bu sene tüm dünyayı etkileyen bir salgın nedeniyle hac yolculuğuna çıkamıyoruz. Bu hüznü bir nebze de olsa giderebilmek adına hac mevsimini daha yoğun bir tilavet, tesbihat, tefekkür ve ibadetle geçirmeye yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda hatimler okunacak ve dualar yapılacaktır. Şüphesiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve yaşamak, dünyada huzurumuz, ahirette kurtuluşumuz için yegane yol ve imkandır. Bu vesileyle sizleri ve tüm kardeşlerimizi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği bu anlamlı faaliyet çerçevesinde hatim ve dua programına katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz huşu ve tefekkürle okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'i ve samimiyetle yapacağımız dualarımızı, bela ve musibetlerin define, huzur ve afiyete vesile eylesin."

HATİMLERİN DUASI KURBAN BAYRAMI NAMAZINDA YAPILACAK

Okunan hatimlerin duası, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Kurban Bayramı namazında yapılacak. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahı saat 05.00'e kadar hatim.hac.gov.tr adresine girerek okudukları hatimleri kendi adlarına kaydedebilecekler.

Öte yandan kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sosyal medyada #HatimlerimizleHacdayız etiketiyle bir çalışma başlatıldı. Vatandaşlar, okudukları hatimleri sosyal medya hesaplarından #HatimlerimizleHacdayız etiketiyle paylaşabilecekler.

(İHA)