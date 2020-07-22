Diyanet'ten 'Hatimlerimizle Hacdayız' kampanyası - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, bu sene yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle 'Hatimlerimizle Hacdayız' adlı kampanya başlatıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Hatimlerimizle Hacdayız' kampanyasının İslam aleminde kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak bilinen Zilhicce Ayı'nın ilk günü olması nedeniyle bugün başlatıldığı belirtildi. Kampanyanın, salgın nedeniyle bu yıl hac ziyaretinin yapılamayacağından oluşan hüznü bir nebze olsun giderebilmek amacıyla düzenlendiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene tüm dünyayı etkileyen bir salgın nedeniyle hac yolculuğuna çıkamıyoruz. Bu hüznü bir nebze de olsa giderebilmek adına hac mevsimini daha yoğun bir tilavet, tesbihat, tefekkür ve ibadetle geçirmeye yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda hatimler okunacak ve dualar yapılacaktır. Şüphesiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve yaşamak, dünyada huzurumuz, ahirette kurtuluşumuz için yegane yol ve imkandır. Bu vesileyle sizleri ve tüm kardeşlerimizi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği bu anlamlı faaliyet çerçevesinde hatim ve dua programına katılmaya davet ediyorum" dedi.

HATMİNİ KENDİ ADINA KAYDEDEBİLECEKOkunan hatimlerin duası Erbaş tarafından Kurban Bayramı namazında yapılacak. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahı saat 05.00'e kadar 'https://hatim.hac.gov.tr' adresine girerek okudukları hatimleri kendi adlarına kaydedebilecek. Ayrıca kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla sosyal medyada 'HatimlerimizleHacdayız' etiketiyle de bir çalışma başlatıldı. Vatandaşlar, okudukları hatimleri sosyal medya hesaplarından 'HatimlerimizleHacdayız' etiketiyle paylaşabilecek.AYASOFYA CAMİ-İ ŞERİFİ SEMPOZYUMU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyeceklerini de duyurdu. Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla, Ayasofya Cami-i Şerifi'nin tarihine ve tarih içerisinde şahit olduğu değişimlere ışık tutmak, caminin mimarisinin ve bünyesinde barındırdığı kültür ve sanat eserlerinin tanıtımına katkı sağlamak, caminin İslam medeniyeti ile kültüründeki yerini ve önemini tespit ederek bir bilinç oluşumuna katkı sağlamak amaçlanıyor. Ayasofya Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce ekim ayının ilk haftası düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 28 Ağustos'a kadar teslim edebilecek. Kabul edilen tebliğler, 4 Eylül'de açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenler ise, tebliğ metinlerini 25 Eylül'e kadar teslim etmiş olacak. İstanbul'da dört oturum halinde düzenlenecek sempozyumun başlıkları ise 'Ayasofya'nın Tarihi (İnşası ve Gelişimi)', 'İlim ve İbadet Tarihi Perspektifinden Ayasofya', 'Mimari ve Sanat Boyutuyla Ayasofya', 'Ayasofya Cami-i Şerifinin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri' olarak belirlendi. Sempozyumla ilgili detaylara 'http://camilerhaftasi.diyanet.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.