Diyanet'ten "hizmet içi eğitim programları" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet'ten 'hizmet içi eğitim programları' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Diyanet'ten "hizmet içi eğitim programları" açıklaması Açıklaması

12 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 bin personelinin hizmet içi eğitimleri için 2020'de yolluk kaleminden 13 milyon 536 bin lira bütçe tahsis edildiğini, eğitimlerin ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diyanet'ten

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 bin personelinin hizmet içi eğitimleri için 2020'de yolluk kaleminden 13 milyon 536 bin lira bütçe tahsis edildiğini, eğitimlerin ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından, bazı medya organlarında kurumun hizmet içi eğitim programlarına yönelik çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkanlığın stratejik plan çerçevesinde personelin yeni gelişmelere intibakları, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yeterliliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlarda hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlendiği belirtildi.

Bu eğitimlere 81 ilden personelin katıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B sözleşmeli personelimiz, eğitim merkezlerimizde mesleğe hazırlık eğitimlerine alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler için eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir."

Başkanlığın kampüsünde bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ilgili haberlerde yer alan 'Sadece bir otelde yapılan eğitim seminerine 20 milyon Türk lirası harcandığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımızca 40 bin personelimizin eğitimleri için 2020'de yolluk kaleminden tahsis edilen toplam bütçe 13 milyon 536 bin Türk lirasıdır. Bu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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