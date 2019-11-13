Son Dakika Haberleri: Diyanet'ten 'kısa film hizmet bedeli' açıklaması
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Diyanet'ten 'kısa film hizmet bedeli' açıklaması

8 saat önce

DİYANET İşleri Başkanlığınca 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmlerinin maliyetine ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil, Mevlid-i Nebi Haftasına dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler,...

Diyanet'ten 'kısa film hizmet bedeli' açıklaması, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığınca 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmlerinin maliyetine ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil, Mevlid-i Nebi Haftasına dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir" denildi.

Yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından '2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası' temasının 'Peygamberimiz ve Aile' olarak belirlendiği bildirildi. Bu temanın belirlenmesindeki amacın, ailenin değeri, korunması ve güçlendirilmesi hususunda ortak bilinç oluşturmak ve aileyi ayakta tutan dini, ahlaki ve manevi değerleri gündeme taşımak olduğu kaydedilerek "Hafta vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin gayesi, Peygamberimizin aileye yönelik eşsiz örnekliğini anlamak ve anlatmak, onun aileye dair tavsiyelerini insanlıkla buluşturmak, aileyi hedef alan ya da aile içinde yaşanan sorunlara nebevi referanslarla çözüm üretmektir" denildi.

'KISA FİLMLER, BİREYLERİ NEZAKETE DAVET EDİYOR'

Mevlid-i Nebi Haftasında yürütülen kampanya için hazırlanan 4 ayrı kısa filmin, internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisine odaklandığı belirtilerek, "Teknoloji bağımlılığının çoğu zaman ailede sağlıklı bir iletişime engel olduğuna, kadının ilgi ve emeğini görmezden gelme ya da çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını fark edememe gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmiştir. Kısa filmler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, konseptin ailede bütün bireyleri hassasiyete ve nezakete davet ettiği görülecektir" ifadeleri kullanıldı.

'ZİKREDİLEN RAKAMLAR, SADECE KISA FİLMLER İÇİN DEĞİL'

Diğer yandan, bazı gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Mevlid-i Nebi Haftası kampanya filmleri için ödenen hizmet alım bedeli konusunda gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verildiği belirtilerek, "Zira söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil, Mevlid-i Nebi Haftasına dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir. Dolayısıyla Başkanlığımıza yönelik bu iddiaların, yeterince araştırma yapma ya da Başkanlığımızdan bilgi alma gibi bir gayret gösterilmeksizin ortaya atılan, iyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açıktır. Başkanlığımıza yönelik yürütülen bu yanlış ve olumsuz bilgilendirmeye itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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