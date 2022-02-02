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Diyanet'ten "Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?" sorusuna yanıt - Son Dakika

Diyanet'ten "Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?" sorusuna yanıt

02.02.2022 08:08
Diyanet'ten "Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?" sorusuna yanıt

Metaverse dünyasına adım atan Suudi Arabistan, Kabe ve hac mekanlarının simülasyonunu sanal aleme taşıdı. Bu durum da "Sanal hac olur mu?" sorusunu akla getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bu konudaki tartışmalara son noktayı, "Bu tür uygulamalarla hac ve umre ibadeti ifa edilemez." açıklamasıyla koydu.

Suudi Arabistan yönetimi, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Hac ziyaretlerinin "Sanal Hacerülesved" adı verilen bu girişimle Metaverse evrenine taşınması tartışmaları da beraberinde getirdi.

"TANITIM İÇİN YAPILAN DİJİTAL BİR ÇALIŞMADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı ise tartışmalara son noktayı koydu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bircan, "Hac, belli zaman ve mekanlarda ifa edilen ibadettir. Haremeyn Başkanlığınca duyurulan proje/simülasyon, Mekke ve Medine'deki tarihi ve kutsal mekanların tanıtımını görsel ve eğitim amacı taşıyan dijital bir çalışmadır. Bu tür uygulamalarla hac ve umre ibadeti ifa edilemez." İfadelerini kullandı.

KUTSAL MEKANLARA SANAL ZİYARET

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle metaverse evrenine taşındı. Bu sayede ziyaret, sanal ortamda mümkün hale geliyor.

Kâbe'nin baş imamı olan Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı sanal ziyaret girişimi, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesiydi. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi. Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi. Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor. Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

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Suudi Arabistan, Metaverse, Kabe, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 'Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?' sorusuna yanıt - Son Dakika


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