Diyanet'ten Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmlerine ilişkin iddialara yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmleri ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli anayasal bir kurum olduğu belirtilerek, "Toplumumuzun her kesimini sahih dini bilgiyle buluşturma ve kuşatıcı bir din hizmeti sunma gayreti içindedir. Din hizmetlerinde kuşatıcılık, sosyal sorunlara dinimizin temel kaynaklarından beslenen insani ve ahlaki çözümler üretmeyi de zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda Başkanlığımız tarafından 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Peygamberimiz ve Aile' olarak belirlenmiştir. Bu temanın belirlenmesindeki amaç, ailenin değeri, korunması ve güçlendirilmesi hususunda ortak bilinç oluşturmak ve aileyi ayakta tutan dini, ahlaki ve manevi değerlerimizi gündeme taşımaktır. Hafta vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin gayesi, Peygamberimizin aileye yönelik eşsiz örnekliğini anlamak ve anlatmak, onun aileye dair tavsiyelerini insanlıkla buluşturmak, aileyi hedef alan ya da aile içinde yaşanan sorunlara nebevi referanslarla çözüm üretmektir" ifadelerine yer verildi.



Başkanlık tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nın tüm il ve ilçelerde vaaz ve hutbeler başta olmak üzere radyo-televizyon programları, kitap ve dergi yayınları, konferans, panel, sempozyum, bilgi yarışması ve sanat sergileri gibi etkinlikler vasıtasıyla canlı bir biçimde idrak edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Başkanlığımızın huzurlu bir toplum için ailelerimizi bilinçlendirmeye, desteklemeye ve güçlendirmeye yönelik gayretleri artarak devam edecektir. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda yürütülen kampanya için hazırlanmış olan dört ayrı kısa film, internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisine odaklanmıştır. Teknoloji bağımlılığının çoğu zaman ailede sağlıklı bir iletişime engel olduğuna, kadının ilgi ve emeğini görmezden gelme ya da çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını fark edememe gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmiştir. Kısa filmler bir bütün olarak değerlendirildiğinde konseptin ailede bütün bireyleri hassasiyete ve nezakete davet ettiği görülecektir" denildi.



Açıklamada bazı gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Mevlid-i Nebi Haftası kampanya filmleri için ödenen hizmet alım bedeli konusunda çıkan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:



"Zira söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil, Mevlid-i Nebi Haftası'na dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir. Dolayısıyla Başkanlığımıza yönelik bu iddiaların yeterince araştırma yapma ya da Başkanlığımızdan bilgi alma gibi bir gayret gösterilmeksizin ortaya atılan iyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açıktır. Başkanlığımıza yönelik yürütülen bu yanlış ve olumsuz bilgilendirmeye itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA