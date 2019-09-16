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Diyanet'ten Suriye'deki din görevlilerine eğitim

52 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerdeki din görevlileri için hazırladığı eğitim programlarına devam ediyor.

Diyanet'ten Suriye'deki din görevlilerine eğitim, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerdeki din görevlileri için hazırladığı eğitim programlarına devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 31 Ağustos'ta başlattığı "İrşat Yöntemleri Eğitimi" programlarını sürdürüyor.

Azez'de hala devam eden eğitimler, Bab, Mare, Soran ve Afrin ilçeleri ile Çobanbey ve Ahterin beldelerinde tamamlandı.

Program kapsamında şu ana kadar bin 817 din görevlisi eğitim aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Genel Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program kapsamında irşat yönetimi eğitimi verildiğini söyledi.


Bekiroğlu, "İrşat yönetiminde din görevlilerimiz, 'güzel dinimiz İslam'ı doğru şekilde insanlara nasıl anlatırız, nasıl bir üslup takip etmeliyiz, sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız, İslam'ı anlatanların nasıl bir ahlaka sahip olması gerekiyor, özellikle Kuran kursu hocalarımız çocuklarımıza İslamiyet'i nasıl aktaracak' bunun eğitimini alacaklar." diye konuştu.

Eğitimler, 19 Eylül'de sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye, Fırat, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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