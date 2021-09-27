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Diyanet'ten "yapay et" iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok - Son Dakika

Diyanet'ten "yapay et" iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok

27.09.2021 18:52
Diyanet'ten

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yayılan iddialar sonrası, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "yapay etin caiz olduğuna dair" herhangi bir fetvası olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada bazı hesaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğunu dair fetvası olduğunu iddia etti.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Söz konusu paylaşımların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır." denildi.

"'YAPAY ET HELAL' FETVASI YOK"

Açıklamanın devamında "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadelerine yer verildi.

Diyanet'ten yapay et iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fetva Hattı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 'yapay et' iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet'ten "yapay et" iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok - Son Dakika
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