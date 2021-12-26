Diyanet Tv'den Mehmet Akif Ersoy belgeseli - Son Dakika
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Diyanet Tv'den Mehmet Akif Ersoy belgeseli

26.12.2021 21:21
Diyanet Tv'den Mehmet Akif Ersoy belgeseli

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Tv tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesine katılacakDiyanet Tv, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anısına özel bir belgesel hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Tv tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesine katılacak

Diyanet Tv, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anısına özel bir belgesel hazırladı.

Mehmet Akif'in hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Mehmet Akif Ersoy'un vefatının sene-i devriyesi olan 27 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek.

"Demir Hafız" belgeselinin ilk gösteriminin de yapılacağı özel program, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda saat 19. 30'da gerçekleştirilecek ve program aynı zamanda Diyanet Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

Belgesel, 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' kapsamında hazırlandı

Belgeselde, aynı zamanda bir Kur'an talebesi olan Mehmet Akif'in Kur'an-ı Kerim ile olan bağı ve kaleme aldığı meal; Mehmet Akif'in Kur'an-ı Kerim'e olan hizmeti, fikirlerine ve eserlerine Kurani idrakin yansıması ve hafızlık süreci de anlatılıyor.

'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' kapsamında, altı aylık yoğun çalışmayla kırk kişilik ekip tarafından hazırlanan belgeselde, Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet Arşivleri gibi kurumlardan toplanan bilgi ve belgelerden istifade edildi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Diyanet Tv'den Mehmet Akif Ersoy belgeseli - Son Dakika

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