Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet: 'Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli... - Son Dakika

Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli...

6 saat önce

Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir.

Diyanet:

Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir."

Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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