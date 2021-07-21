Diyanet Vakfı huzurevi sakinlerine bayram ziyaretinde bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Büyüğüne Hürmet Ömrüne Bereket" temasıyla yürütülen Maneviyat Köprüsü Projesi Kapsamında ASHB Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Zekat Müdürü Yavuz Kocamış, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe'nin yer aldığı ziyarette yaşlılara çeşitli hediyeler verilerek bayramları tebrik edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, dünyanın dört bir yanına bayram sevincini taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Bir yandan kesilen kurbanlarla bir yandan da yapılan ziyaretlerle bayram yapamayanlara bayram sevincini yaşatmaya gayret ettiklerini dile getiren Açık, şunları kaydetti: "Bayramlar, sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır. Anne babamızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve komşularımızın gönlünü ziyadesiyle hoşnut etme günleridir. Aynı zamandan da kardeşlik ve muhabbet günleridir. Görevli gönüllülerimiz ülkemiz başta olmak üzere 77 ülkede hem kurban keserek hem de yetimlerimizi, ihtiyaç sahiplerini ve yaşlılarımızı ziyaret ederek bayram coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyor. Bizde arkadaşlarımızla birlikte huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek gönüllerini almak, bayramlarını tebrik etmek istedik. Yaşlılarımız tecrübe çınarları, dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilesidir. Onun için onlara hürmet, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalı ve hepimizin bir gün yaşlanacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. " ASHB Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdulvahap Mete de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 103 kapasiteye sahip merkezde 85 yaşlının bulunduğunu ifade etti.

Yaşlıların özellikle böylesi özel günlerde yapılan ziyaretleri çok önemsediklerini ve çok mutlu olduklarını belirten Mete, "Türkiye Diyanet Vakfına bayram günü yaşlılarımızı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz" diye konuştu. Açık ve beraberindeki heyet, yaşlıları tek tek ziyaret edip hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti. İHA

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