Diyanet Vakfı Kırgızistan'da 6 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da 6 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Kırgızistan'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kutlamalar sürüyor. Diyanet Vakfı tarafından kesilen bin 498 hisse kurban başkent Bişkek ve bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bişkek'te kurban etleri 4 camiden 2 bin aileye dağıtıldı.

Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da bayram kutlamalarının Türkiye'den hiçbir farkı olmadığını ifade ederek, "Dün çok büyük coşku ile Türkiye'deki kardeşlerimizin Kırgızistan vatandaşlarına hediyesi olan İmam Serahsi Camii'nde binlerce kişi ile bayram namazını kıldık. Kendimi Anadolu'da gibi hissediyorum" dedi. - BİŞKEK