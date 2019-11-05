Son Dakika Haberleri: Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurtları yöneticilerinden Rektör Coşkun'a ziyaret
Son Dakika Güncel Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurtları yöneticilerinden Rektör Coşkun'a ziyaret

Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurtları yöneticilerinden Rektör Coşkun'a ziyaret

7 saat önce

Bayburt Diyanet Vakfı Merkez Kız Öğrenci Yurdu Yöneticisi Hafize Barıç, Demirözü Kız Öğrenci Yurdu Yöneticisi Gülşah Nebioğulları ve Aydıntepe Kız Öğrenci Yurdu Yöneticisi Zeynep Erçelebi, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurtları yöneticilerinden Rektör Coşkun'a ziyaret, System.String[]

Bayburt Diyanet Vakfı Merkez Kız Öğrenci Yurdu Yöneticisi Hafize Barıç, Demirözü Kız Öğrenci Yurdu Yöneticisi Gülşah Nebioğulları ve Aydıntepe Kız Öğrenci Yurdu Yöneticisi Zeynep Erçelebi, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerinden dolayı yurt yöneticilerine memnuniyetini bildiren Coşkun, Bayburt'un özellikle kız öğrenciler için oldukça güvenli ve huzurlu bir üniversite kenti olduğunu belirtti. Yurt hizmetlerinin sürekli seviye yükselttiğine vurgu yapan Coşkun, barınma ihtiyaçları konusunda kurumlararası işbirliğinin önemine değindi. Yurt yöneticileri ise misafirperverliği ve destekleri için Coşkun'a teşekkür ettiler. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
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