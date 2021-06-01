Diyanet Vakfı Manyas Şubesi ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası sonrası ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kampanya sonrası toplanan bağışlar, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve sosyal yardımlaşma vakfının çalışmaları sonucu ilçedeki ihtiyaç sahibi kişiler tespit edilerek giyim ve para yardımında bulunuldu.

Diyanet Vakfı Manyas Şube Başkanı ve Manyas Müftüsü Ahmet Altacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.