Son Dakika Haberleri: Diyanet Vakfı'nın öğrenci yurdu açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet Vakfı'nın öğrenci yurdu açıldı

14 dakika önce

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kentte Türkiye Diyanet Vakfı'nca öğrenci yurdunun açıldığını bildirdi.

Diyanet Vakfı'nın öğrenci yurdu açıldı, System.String[]
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kentte Türkiye Diyanet Vakfı'nca öğrenci yurdunun açıldığını bildirdi.
Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız öğrencilere yönelik 400 kişilik kız öğrenci yurdunun hizmete başladığını söyledi.
Yurdun vakıf tarafından işletileceğini ifade eden Demirtaş, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yurttan faydalanabileceğini kaydetti.
Yurdun üç bloktan oluştuğunu aktaran Demirtaş, "Yurdun işletmesi Diyanet Vakfı'nın profesyonel yöneticileri ve ekibi tarafından işletilecek. Bu süreçte bu yurdun açılması için çabalayan valimiz Osman Bilgin'e şükranlarımı sunuyorum. Modern mimarisi, konforu, sosyal alanları ile çok güzel bir yurt oldu. Bu 400 kişilik yurt sadece bir yurt olmayacak, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kentimize gelen gençlerimizin güvenli bir ortamda, sosyal ve kültürel faaliyetlerle akademik eğitiminin desteklendiği, dini ve milli değerlerin neslimize kazandırıldığı ve yaşandığı bir yaşam ortamı olacak." diye konuştu.
Hüseyin Demirtaş, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Optimar'dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı S-400'leri ne ölçüde destekliyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 17:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet Vakfı'nın öğrenci yurdu açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]