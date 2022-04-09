Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı - Son Dakika
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Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı

09.04.2022 10:57
Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'nın farklı bölgelerinde 300 aileye gıda yardımında bulundu.

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'nın farklı bölgelerinde 300 aileye gıda yardımında bulundu.

Eğitim ve Gençlik Bakan Yardımcısı Nos Sles, Kamboçya Ulusal Meclis Üyesi Man Novy, Baray Bölgesi Belediye Başkanı Hak Putoseta, TDV eğitim uzmanı Yahya Uyar ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan, Kampong Thom ili Baray bölgesindeki Darül Rıdvan Camisi'nde Müslümanlarla bir araya gelerek, gıda dağıtım programına katıldı.

Burada 150 aileye, içerisinde gıda malzemeleri bulunan ramazan paketleri dağıtıldı. Üzerinde Türk bayrakları ve TDV'nin logosunun bulunduğu ramazan paketlerini alan aileler, Türk heyetine teşekkür etti.

Kamboçya Ulusal Meclis Üyesi Novy, AA muhabirine, yardımların bölge halkı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu bölgede doğdum. Ulusal Meclis'te bu bölgeyi temsil ediyorum. Türk halkının buradaki insanlara yardım ediyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bu bağışları bize gönderen tüm Türk halkına ve bağışların gönderilmesini organize eden Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Allah'tan Türk halkına ve Türk hükümetine sağlık, afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Putoseta ise yardımların herkesi çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu kadar uzakta olsa da Türkiye'den gelen bu yardımlar, beni ve buradaki topluluğu çok mutlu etti. Bize bu yardımları gönderen bağışçılara sevgilerimizi gönderiyoruz." dedi.

TDV uzmanı Uyar da 2022 ramazan organizasyonu kapsamında TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletin emanetlerini temsil etmek adına Kamboçya'nın başkentine 3,5 saat uzaklıkta bulunduklarına dikkati çekerek, "Buradaki Müslüman halka milletimizin emanetini teslim ettik, kardeşliğimizi gösterdik. Onlar da çok mutlu oldu. Yardımları alan Müslümanlar da Türk halkına teşekkürlerini iletti." diye konuştu.

Ardından Kampong Chang bölgesine giden heyet, buradaki Müslümanlarla da bir araya geldi. Ulusal Meclis Üyesi Kop Maria'nın da katıldığı programda 150 aileye yardımlar ulaştırıldı.

Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı
Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı
Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı
Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kamboçya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet Vakfından Kamboçya Müslümanlarına ramazan yardımı - Son Dakika


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