Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

11.04.2022 16:12

DİYANET İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DİYANET İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TBB arasında yürütülecek ortak hizmetlere ilişkin iş birliği protokolü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve TBB Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde; toplumu din konusunda aydınlatmak üzere eğitim, seminer, konferans gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi, sosyal uyuma katkıda bulunmak amacıyla göçmenlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, belediyelere nikah başvurusu yapan çiftlere isteğe bağlı evlilik öncesi eğitimler ve aile eğitimleri düzenlenmesi, ihtiyaç hissedilen durumlarda veya olağanüstü hallerde toplumun tüm bireylerine yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması gibi çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını hatırlatan Ali Erbaş, "Alanda biz hangi vazifeleri yapıyorsak bu alanlara en yakın olanlar belediyelerimizdir. Dolayısıyla belediyelerin vatandaşımıza, imamlarımıza, Kur'an kursu öğretmenlerimize, müftülerimize, alandaki bütün hocalarımıza sadece maddi noktada değil manevi noktada da desteğini görmemek mümkün değil. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. TBB ile yapacağımız bu iş birliği protokolünün hem belediyelerimiz hem Diyanet hizmetleri hem de manevi rehberlerimiz açısından çok daha gelişeceğini, çok daha katlanacağını düşünüyorum, milletimizin milli ve manevi alandaki çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum" dedi.

Fatma Şahin ise imzalanan protokolün önemine değinerek, "İnsanımızın mutluluğunu, huzurunu, barışını, sağlığını istiyorsak bu tek başına fiziki ihtiyaçları gidermeyle mümkün olmuyor. Artık biliyoruz ki bugün dünyada yaşanan sorunlarda da maneviyat çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızdaki değerli müftülerimizle yapacağımız çalışmalar, bireyin huzuru için toplumun sağlığı için dünyanın geleceği için çok önemli. Bunun için bu imzayı atıyoruz. Bu imzada yaşamın her noktası var" diye konuştu.

Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği
Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği
Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği, iş birliklerini geliştirmek için masaya oturdu Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği, iş birliklerini geliştirmek için masaya oturdu YÖK ile TPAO arasında iş birliği protokolü YÖK ile TPAO arasında iş birliği protokolü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement