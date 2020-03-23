Diyanet WhatsApp aracılığıyla evde ibadete teşvik edin - Son Dakika

Diyanet: WhatsApp aracılığıyla evde ibadete teşvik edin

DİYANET İşleri Başkanlığınca 81 il müftülüğüne gönderilen genelge ile din görevlilerinden, 'WhatsApp grupları' aracılığıyla, camide cemaat oluşturamayan vatandaşları, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik etmeleri istendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüse karşı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlere destek olmak amacıyla 81 il müftülüğüne genelge gönderdi. Genelgede; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bir dizi faaliyete öncülük ettiği belirtilirken, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde 'Whatsapp grupları' kurulmasının, var olan grupların bu süreçte aktive edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi. Genelgeye göre; WhatsApp grupları aracılığıyla, camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek. Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin oluşturulan Whatsapp grupları vesilesiyle topluma ulaşması sağlanacak. Bu kapsamda ayrıca Diyanet TV ve Diyanet radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi için çaba gösterilecek. Yayınlarda Başkanlık tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında hazırlanan özel programların da duyuruları yapılacak.

Genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli olarak aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan 'Vefa Koordinasyon Grubu' faaliyetlerine gönüllü destek vermeleri de istendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayımladığı mesajında "Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek, gönüllerini ve dualarını almak, her mümin için büyük bir fazilettir. Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Şimdi Kur'an'ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bunun için, yanımızda, yakınımızda, mahallemizde ve şehrimizdeki bütün kardeşlerimizi gözetelim. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -