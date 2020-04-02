Son Dakika › Güncel › Diyanetin 4 eğitim merkezi, sağlık ve ceza infaz kurumu personeline tahsis edildi - Son Dakika
Diyanetin 4 eğitim merkezi, sağlık ve ceza infaz kurumu personeline tahsis edildi
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ankara, Samsun, Van ve Manisa'daki eğitim merkezleri, sağlık ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin hizmetine sunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ankara, Samsun, Van ve Manisa'daki eğitim merkezleri, sağlık ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin hizmetine sunuldu.
Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından koronavirüsle mücadelede sağlık hizmetlerinin daha iyi şekilde vatandaşlara ulaştırılabilmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Ankara Şehir Hastanesi, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi ceza infaz kurumları, Van Abdulhakim Arvasi ile Manisa Eğitim Merkezleri il sağlık müdürlüğü personelinin konaklama hizmetine tahsis edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:10 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler