Diyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldı - Son Dakika
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Diyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldı

24.04.2022 11:52
Diyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB) ramazan dolayısıyla düzenlenen gençlik kamplarına 1120 kişinin katıldığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB) ramazan dolayısıyla düzenlenen gençlik kamplarına 1120 kişinin katıldığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen kamp merkezlerinde "Ramazan Gençlik Kampı" düzenledi.

DİB Gençlik Koordinatörlerinin rehberliğinde 15-18 Nisan'da yapılan kampa, 440 erkek, 680 kız olmak üzere toplam 1120 öğrenci katıldı.

Antalya, Osmaniye, Mersin, Samsun, Kocaeli, Rize, Bursa ve Kırşehir'deki merkezlerde düzenlenen kamplarda, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, Kırşehir, Aksaray, Trabzon, Rize, Kocaeli, Samsun ve Ankara'dan gelen gençler yer aldı.

Sohbetler, spor aktiviteleri yapıldı

Kamplarda, bu yıl ramazan ayı için belirlenen "ramazan ve doğruluk" teması çerçevesinde sohbetler yapıldı, doğruluk kavramının önemi anlatıldı.

Çeşitli etkinlilerin düzenlendiği kamplarda gençler, skeçler sergiledi, şiirler okudu. Birlikte iftar ve sahur yapan gençler, uçurtma uçurdular, ok atıp çeşitli spor aktivitelerine katıldılar. Kitap okuma etkinliğinin de yapıldığı kamplar, kız ve erkek öğrenciler için ayrı merkezlerde gerçekleştirildi.

Kamplarda, gençlerin etkili iletişim kurma, kendini geliştirme becerisi kazanma, milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlik, Ramazan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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