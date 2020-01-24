Diyanetin yarıyıl umre turuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Diyanetin yarıyıl umre turuna yoğun ilgi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği sömestir umre turuna 5 bin 262 öğrenci, öğretmen ve veli başvurdu.

Diyanetin yarıyıl umre turuna yoğun ilgi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği sömestir umre turuna 5 bin 262 öğrenci, öğretmen ve veli başvurdu.

Başkanlığın 2019-2020 umre organizasyonu kapsamında düzenlediği yarıyıl umre turlarının ilk kafilesi 17 Ocak'ta kutsal topraklara uğurlandı, son kafile ise 26 Ocak'ta yola çıkacak.

Servisli 11 günlük tur programı için toplam 4 bin 121, Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram'a yürüme mesafeli 11 günlük tura ise 1141 öğrenci, öğretmen ve veli başvurdu, 207 personel görevlendirildi.

İbadet için ihrama girerek Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa'y yapan umreciler, Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram, Mekke ve Medine'nin tarih ve inanç dünyasındaki yerine ilişkin bilgilendiriliyor.

İlk kafile 27 Ocak, son kafile 4 Şubat'ta dönecek

Umreciler, imkanlar dahilinde Hazreti Hatice'nin kabri, Mescid-i Kuba, Uhud Tepesi, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi sırasında Hazreti Muhammed'in içinde namaz kıldırmakta olduğu Mescid-i Kıbleteyn, Müslümanların kurduğu ilk mezarlık Cennetü'l-Baki Kabristanı ve İkinci Abdülhamid döneminde yapılan Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni ziyaret ediyor.

Kur'an-ı Kerim, Umre Yolcusu Rehberi, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Say Duaları kitapları ile seyahat el çantası, seccade ve ipli sırt çantasının verildiği turlarda, umrecilerin aldıkları hediyelik eşyaların Medine'den Türkiye'ye gönderilmesi de sağlanıyor.

Umre turlarına giden ilk kafile 27 Ocak, son kafile ise 4 Şubat'ta yurda dönecek.

İkinci ara dönem tatilinde düzenlenecek umre turlarının 3-12 Nisan 2020'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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