Diyanetten 2020 haccıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Diyanetten 2020 haccıyla ilgili açıklama Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir." açıklamasında bulundu.

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, 13 Ocak'tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı.

Başkanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin bu yıl yapılmama ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitleri ertelediğine işaret edilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecek"

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:51 Kaynak: AA

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