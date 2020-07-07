Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 haccı için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini belirterek, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 haccı için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini belirterek, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura katsayılarıyla gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek." açıklamasında bulundu.

İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Kararın ardından bu yıl hac ibadetini yapmak için kayıt yaptıranların durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca görüşülüp karara bağlandığı bildirilen açıklamada, buna göre 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı acenteler tarafından alınan kayıtların 2021 yılına devredildiği belirtildi.

2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktarın iade edileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, hac erteleme ve ücret iade işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"2020'de kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021'e haccı erteleme veya 2021'de hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021'e haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen ve verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık ve benzeri faaliyet ve hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan riyali (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecek."

"Ücret iadeleri 13 Temmuz'dan itibaren yapılacak"

2021'de hacca gitme hakkından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura katsayılarının gelecek yıllardaki kuraya dahil edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.

2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun şekilde doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek.?"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi
23:51
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
22:48
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanetten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]