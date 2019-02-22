Son Dakika Haberleri: Diyanetten "Aile" Temalı Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

Diyanetten "Aile" Temalı Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik "Ailemde İyilik Var" temalı ulusal fotoğraf ve kısa film yarışmasına başvurular başladı.

Diyanetten
Diyanet İşleri Başkanlığınca, aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik "Ailemde İyilik Var" temalı ulusal fotoğraf ve kısa film yarışmasına başvurular başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 18 yaşını dolduranlar katılabilecek.

Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi en fazla 15 dakika ile sınırlı olacak.

Eserler, iki DVD'ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı adresine gönderilecek.

Fotoğraf yarışmasında "akıllı telefon fotoğrafçılığı" ve "tek mercek yansıtma" dalında çekilen fotoğraflar ayrı ayrı değerlendirilecek.

Kısa film dalında birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek yarışmada, mansiyon ödülü ise bin 500 lira olarak belirlendi.

Fotoğraf yarışmasında tek mercek yansıtma dalında birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira verilecek, mansiyon ödülü ise bin 500 lira olacak.

Fotoğraf yarışmasında akıllı telefon dalında ise birincilik ödülü 5 bin, ikincilik ödülü 3 bin 500, üçüncülük ödülü 2 bin, mansiyon ödülü ise bin lira olarak açıklandı.

Son başvuru tarihi 10 Nisan 2019 olan yarışmanın sonuçlarının aynı ay içinde açıklanması bekleniyor.

Yarışmanın sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde ilan edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada

Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanetten "Aile" Temalı Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]