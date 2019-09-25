Diyanetten

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle caminin sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğu vurgusu yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim'de düzenlenecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması, "Cami ve Hayat" olarak belirlendi.

Başkanlıktan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıya göre, hafta kapsamında, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle caminin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğuna işaret edilecek.

İnsanların caminin manevi ikliminde buluşmaya davet edileceği programlarda, caminin dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine taşınmasının önemi üzerinde durulacak. Böylece camilerin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanacak.

Ayrıca, "Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde", "Cami hayatın merkezi" sloganlarıyla hazırlanan camilerle ilgili görseller de sosyal medyada ve etkinlik alanlarında kullanılacak.

"İslam cami merkezli bir medeniyet"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftanın özellikle 2011'den beri çocuk, genç, engelli, namaz, kitap, şehir-medeniyet, kadın-aile, namaz ve din hizmetlerine adanan ömürler gibi konular çerçevesinde ele alındığını hatırlattı.

Bu yıl özellikle cami ve hayat konusunun belirlendiğini kaydeden Albayrak, "İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Peygamber Efendimiz hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi'ni, Medine'ye ulaştığında ise Mescidi Nebevi'yi inşa ettirerek, cami merkezli bir şehir modeli koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır." diye konuştu.

Albayrak, camilerin İslam toplumunun sürdürülebilirliği için gerekli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Modern dönemde şehirlerimizde caminin merkezi konumunun her geçen gün zayıfladığı müşahede edilmektedir. Zira insanların hayatını ve önceliklerini büyük ölçüde popüler kültür, sosyal medya ve kitle iletişim araçları belirlemekte, geleneksel müesseseler bu süreçte hayatın kıyısında kalabilmektedir. Son yüzyılda insanlar, köyden kente göç ile birlikte ortaya çıkan hızlı şehirleşme ve bu durumun beraberinde getirdiği sosyal problemler ile yüzleşmek durumunda kalmıştır. Nüfusu milyonlara ulaşan şehirlerde camilerimiz modern insanın anlam arayışına ve ihtiyaçlarına istenilen düzeyde cevap verememekte ve kendisinden beklenen fonksiyonlarıyla toplumun farklı kesimlerine hizmet sunacak bir cami ve hizmet modelinin geliştirilebilmesi her geçen gün ehemmiyetini artırmaktadır."

"Din görevlileri arasında yarışmalar yapıldı"

Bu hafta dolayısıyla din görevlileri arasında ezanı, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hutbe-şiir yazma, hafızlık ve proje yarışmalarının yapıldığını anımsatan Albayrak, şunları söyledi:

"1 Ekim'de Diyanet İşleri Başkanlığının katılımıyla haftanın açılışını yapacağız. Yarışmalarda dereceye giren arkadaşları ödüllendireceğiz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, müftülüklerimize gönderdiğimiz yazıyla caminin genel bir kontrolünü yaptırıyoruz. Bu hafta hem camilerimizin fiziki yapısının hem de din görevlilerimizin eğitim, motivasyon ve farkındalık açısından değerlendirilmesine vesile oluyor. Camilerde yapmış olduğumuz etkinliklerle cemaatimizin camiye olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz."