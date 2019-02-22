Diyanetten Din İstismarıyla Mücadele İçin 1 Milyon Kitap

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir konferansta Türkiye Diyanet Vakfı'nın 145 ülkeye kurban ulaştırdığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir konferansta Türkiye Diyanet Vakfı'nın 145 ülkeye kurban ulaştırdığını söyledi. Erbaş ayrıca Diyanetin din istismarı ile mücadele etmek için 1 milyon kitap bastığını da belirtti.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilgiden Bilince' isimli konferansa katıldı. Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı konferansta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaklaşık 1 saatlik bir konuşma yaptı.



"İslam ümmetini zayıflatmaya çalışıyorlar"



Erbaş konuşmasında Müslüman coğrafyasında yaşanan sorunlara değindi. Sözlerine 1. Dünya Savaşı yıllarında Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandıran Thomas Edward Lawrence ile başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş şöyle konuştu:



"Türkler toptan Hristiyan olmadı mı yalanını kim yaydı. Meşhur casus Lawrence ve askerleri, binlerce kişi. Lawrence yalnız bir kişiden ibaret değil. Bu sene Ürdün'e gittim. Beni taşıyan şoförle konuşuyoruz. Çocuklarının ismini sordum. Demesin mi Lawrence. Şaşırdım kaldım. Sen Müslüman mısın Hristiyan mısın dedim, Müslümanım dedi. Peki niye çocuğun ismini Lawrence koydun, kim olduğunu biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. Anlattım ona, düşünebiliyor musunuz? Müslümanlara ismini koyacak kadar etkili olmuş. Bugünkü Lawrence'ler ne yapıyorlar? İslam dünyasının yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürüyorlar. Biz 40 yıldır ne ile uğraşıyoruz? Irkçılık denilen bir takım örgütler kurduruyorlar. Bu örgütler vasıtası ile parçalamaya, bölmeye çalışıyorlar. İslam ümmetini zayıflatmaya çalışıyorlar. Buna karşı bizim uyanık olmamız lazım. Görmüyor musunuz? Ölenin de Allah-u Ekber dediği, öldürenin de Allah-u Ekber dediği bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bu fitne eğer söndürülmezse biz daha kötü durumlar yaşarız. Bunun bilincinde olmak zorundayız."



145 ülkeye kurban ulaştırdık



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye olarak yardıma muhtaç olan ülkelere olan yardımlardan da bahsetti. Sadece Diyanet olarak 145 ülkeye kurban ulaştırdıklarını ifade eden Erbaş, "Bir yerde açlık, yokluk varsa mezhebine inancına bakmadan oraya el uzatmak gerekiyor. Onun için bugün her yerde olmaya çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz 145 ülkeye kurban ulaştırdık bu sene." dedi.



Diyanetten din istismarına karşı hamle



Diyanet İşleri Başkanlığı son zamanlarda artan din istismarına karşı da bir seferberlik başlattı. Basılan kitaplarla birlikte din istismarı ile mücadeleyi anlatan seferberlik hakkında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "DEAŞ ve benzeri örgütler kurulduktan sonra gayrimüslimler içerisinde Müslüman olanların sayısı hızla azalmaya başlamış. Neden? Çünkü korkutuluyor, bilinçli yapılıyor bunlar. O yüzden biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele seferberliği başlattık. 1 milyon adet din istismarı ile ilgili mücadeleyi anlatan kitap bastırdık dağıtıyoruz." dedi.



Konferansın ardından Sebahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde bulunan cami Cuma namazının ardından açıldı. Cuma namazını kampüste yeni yapılan camide kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş namazın ardından açılışı dualarla birlikte yaptı. - İSTANBUL

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