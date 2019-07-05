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Diyanetten "Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya" projesi

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, doğu illerinde yaşayan çocukların batı illerini, batı illerinde yaşayan çocukların da doğu illerini tanımasını amaçlayan yaz kampı düzenlendi.

Diyanetten
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, doğu illerinde yaşayan çocukların batı illerini, batı illerinde yaşayan çocukların da doğu illerini tanımasını amaçlayan yaz kampı düzenlendi.
Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek proje kapsamında, "Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya" sloganıyla 600 erkek, 600 kız olmak üzere toplam 1200 öğrencinin İstanbul ve Van'da düzenlenen programlara katılacağı belirtildi.
Açıklamada, projenin bu sene 3-24 Temmuz'da gerçekleştirileceği, projenin terör mağduru çocuk ve gençlere manevi destek verilmesi amacıyla başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van gibi illerden ortaöğretim öğrencilerinin katılacağı yaz kampına öğrenciler kadar ailelerin de büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.
Ege ve Marmara bölgesindeki illerde eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin Van'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğitim gören öğrencilerin ise İstanbul'da konaklayacağı aktarıldı.
Proje kapsamında, öğrencilerin özellikle ilim, edebiyat, sanat, spor dünyasından tanışmayı istedikleri şahsiyetlerle de bir araya gelme fırsatı yakalayacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:57 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Van, Güncel
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