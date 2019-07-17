Diyanetten "Engellilere Yönelik Manevi Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi"

Diyanet İşleri Başkanlığınca engelliler için manevi danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları içeren "Engellilere Yönelik Manevi Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi" yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca engelliler için manevi danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları içeren "Engellilere Yönelik Manevi Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi" yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan yönergede, engellilere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, engelliler ile ailelerinin moral ve motivasyonlarının artırılması, desteklenmesi, inanç ve ibadet şuurunun geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Manevi danışmanlık, rehberlik, dini yayın, din eğitimi, hac ve umre ile diğer din hizmetlerinin bütün engel gruplarına ulaştırılması konusunda çalışmalarda bulunulacak.

Cami, Kur'an kursları ve hizmet binalarının erişilebilir ve ulaşılabilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca, engelli hizmetlerinde öncelikle gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olup aynı zamanda istekli olan personel görevlendirilecek. Bu personelin gerekli eğitim programlarına tabi tutulması hususunda çalışmalar yapılacak.

Engellilere sunulacak hizmetlerle ilgili süreçlere aile bireylerinin etkin katılımının sağlanmasına özen gösterilecek. Çalışma programlarında hedef kitlenin engel durumu, yaş, cinsiyet ve benzeri hususlar dikkate alınarak gerekli gruplandırma ve düzenlemeler yapılacak.

Engellilerin, sosyokültürel etkinliklerde ve kendileri için oluşturulmuş ortamlarda nitelikli zaman geçirmesi sağlanacak.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, diğer kurum ve kuruluş personeli ile engelli bireyler arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı yürütülmesini de sağlayacak.

Engelli birey ile iletişim kurma sırasında yargılayıcı, sınıflayıcı ve rahatsız edici ifadeler kullanılmamasına özen gösterilecek.

Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyona önem verilecek.

Engellilere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerinin müftülüklerce il/ilçe engelli koordinatörleri aracılığı ile belirli bir plan ve program çerçevesinde yürütüleceği aktarılan yönergede, müftünün ve engelli koordinatörlerinin görevlerine ilişkin esaslar da belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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