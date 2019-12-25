Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fuat Sezgin Hocamız, 'dinin terakkiye mani olduğu' propagandasının tutarsızlığını, İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı, yaptığı tüm çalışmalar, eserler, kurduğu enstitü ve müzeler hakkında Diyanet TV tarafından hazırlanan belgeselin Türkiye Diyanet Vakfı Salonu'nda düzenlenen galası, Kocatepe Camisi Müezzini Furkan Tıraşçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, İslam'ın doğuşundan beri bir asırlık süre zarfında inşa edilen büyük bir medeniyetle üç kıtanın akıl, hikmet, fıkıh, felsefe ve tasavvuf ile yoğrulduğunu belirtti.

Müslümanların yaklaşık yedi asır boyunca insanlığın öncüsü ve dünyanın aydınlık yüzü olduğunu söyleyen Erbaş, "Bugün gelinen noktada bilgi ve felsefenin oldukça öne çıkmasına rağmen dünyanın bireysel, toplumsal ve küresel anlamda tarihin en büyük krizleriyle karşı karşıya kalmasında Batı merkezli gelişen bilim anlayışı önemli bir etkendir." diye konuştu.

"Bugüne ve geleceğe ışık tutan teşhis, tespit ve teklifler ortaya koydu"

Erbaş, bugün Müslüman toplulukların daha adil ve yaşanabilir bir dünya inşa etmesinin önemli şartlarından birisinin, İslam medeniyetinin ilmi mirasını hakkıyla tanıması olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Fuat Sezgin Hocamız, Müslümanların Batı karşısında öz güvene dayalı bir duruş sahibi olması ve eziklik hissinden kurtulmasına yönelik büyük gayret sarf etmiştir. Bu sebeple de bilim tarihine İslam medeniyetinin katkılarının ısrarla görmezlikten gelinmesi veya yok sayılması, onun en büyük ıstırabı olmuş ve onu daha çok çalışmaya sevk etmiştir. Bu açıdan Batı'nın sahiplendiği pek çok şeyin asıl kaynağının Müslümanlar olduğunu her vesileyle gündeme taşımış ve inkar edilemez delillerle ispat etmiştir."

Sezgin'in, Batı'yı iyi tanıyan biri olarak insanlık için bugüne ve geleceğe ışık tutan teşhis, tespit ve teklifler ortaya koyduğunu hatırlatan Erbaş, "Hocamız, modern dönemin bilinçli ve art niyetli bir hurafesi olarak zaman zaman tekrar edilen 'dinin terakkiye mani olduğu', yani İslam'ın gerilemeye sebep olduğu propagandasının tutarsızlığını, İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Belgesel 8 ayda hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ise belgeselin yaklaşık 8 ay boyunca ciddi çalışmalar sonucunda hazırlandığını bildirdi.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çekimler, Hocamız Fuat Sezgin'in hayatını geçirdiği Ankara, İstanbul ve Frankfurt'ta yapıldı. Hocamızı bizzat tanıyan, onunla çalışma ayrıcalığı edinmiş ve fikir dünyasını yakinen tanıyan 12 isimle, eşi Ursula Sezgin Hanımefendi ile Frankfurt'ta bizzat evinde röportajlar gerçekleştirilmiştir. Belgeselimizde Hocamızın başarılarının arkasındaki nedenler, fikri yapısı, çalışma azmi başta olmak üzere bütün hayatı boyunca bıkmadan, usanmadan yaptığı tüm çalışmalar, eserler, kurduğu enstitü ve müzeler hakkında pek çok detaya şahitlik edeceğiz."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli'nin gösterimi yapıldı.