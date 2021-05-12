Diyanetten Ramazan Bayramı'nda "dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşma" tavsiyesi - Son Dakika

Diyanetten Ramazan Bayramı'nda "dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşma" tavsiyesi

12.05.2021 11:11
Diyanetten Ramazan Bayramı'nda

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ramazan Bayramı'nda ziyaretler yerine, dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ramazan Bayramı'nda ziyaretler yerine, dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da ramazan sevincinin bir arada yaşanamadığını ancak yardımlaşma ve dayanışmanın devam ettiğini belirtti.

Müslümanların bu sene ramazan sevincini daha çok evlerinde yaşadıklarını vurgulayan İşliyen, "Ramazan demek bir anlamda teravih namazı demektir. Teravihi cemaatle kılmamız ramazanın neşesine neşe katıyordu, ramazan sevincini artırıyordu. Bundan yoksun kaldık." dedi.

Geçen yıl ramazanda ibadetlerin tamamen kısıtlandığını hatırlatan İşliyen, "Geçen seneye göre, bu yıl camilerimizin cemaatle beş vakit namaza ve cuma namazına açık olması ve inşallah bir gün sonra eda edeceğimiz bayram namazının camilerde olması bizi biraz daha rahatlattı." ifadesini kullandı.

"Kapalı alanda daha az kalmak amacıyla bayram hutbesi kısa tutulacak"

İşliyen, Ramazan Bayramı'yla ilgili hazırlık ve tedbirlerin müftülüklere ve cami görevlilerine ulaştığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Görebildiğimiz kadarıyla bayram günü ülkemizin büyük bölümünde hava açık ve sıcak olacak. Dolayısıyla bayram namazını dışarda kılacak şeklinde tedbirler alınmış durumda. Hasırlar hazırlandı, caminin dışına ses gitsin diye ses sistemleri gözden geçirildi, mekanlar temizlendi. Gerek evden seccadesini getiren cemaatimiz için gerekse de caminin yedek halı ve hasırlarını yere serecekler için imkanlar oluşturuldu. Kapalı alanda daha az kalmak amacıyla bayram hutbesi de kısa tutulacak. Hocalarımız ibadet şartlarını yerine getirmek şartıyla en kısa sürede bayram namazını eda edecek inşallah."

"Bayram adetlerini bu sene de erteleyeceğiz"

Ramazan Bayramı'nda kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın kullanılması önerisinde bulunan İşliyen, şunları kaydetti:

"Ramazan ayını yaşayan ve bayramı hak eden Müslüman kardeşlerimizin yaptığı onca fedakarlığın, sağlık çalışanlarının gayretinin ve alınan tedbirlerin boşa gitmemesi için bayramda da tedbirlere uyma bilincimizi devam ettirmemiz gerekir. Birbirimizi bir arada bulunacak şekilde ziyaret etme alışkanlığımız yerine dijital iletişim araçlarını kullanarak bayramlaşmayı tavsiye ediyoruz. Bayram adetlerini bu sene de erteleyeceğiz. Bunun yerine mümkünse görüntülü ve ailecek toplu görüşmeyi sağlayan programlar kullanarak bayramlaşmamızı sosyal medya ve iletişim araçları üzerinden yapmaya gayret edeceğiz."

İşliyen, bayramların sevmek ve sevindirmek günleri olduğunu anımsatarak, "Bu bayramda da muhtaç olanların ihtiyacını gören, fakir fukara, yetim ve yoksulun ihtiyaçlarını karşılayan eller olmak zorundayız. Bunun için illa bir araya gelmek zorunluluğu yoktur. Merhametimizle çevremize davrandıkça Allah da bize merhamet edecek. Hep birlikte bayram gibi bayramları göreceğimiz günler ümidiyle bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Ramazan Bayramı, Teravih, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanetten Ramazan Bayramı'nda 'dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşma' tavsiyesi - Son Dakika


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