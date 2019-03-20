Diyanetten "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" Programı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "(Sıfır İsraf-Sıfır Atık) bir slogan olmanın ötesinde Müslümanların temiz ve yaşanabilir bir dünyanın, gelecek nesillere emanet edilebilmesi adına en büyük şiarı olmak zorundadır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "(Sıfır İsraf-Sıfır Atık) bir slogan olmanın ötesinde Müslümanların temiz ve yaşanabilir bir dünyanın, gelecek nesillere emanet edilebilmesi adına en büyük şiarı olmak zorundadır." dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin, Diyanet İşleri Başkanlığında "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" temasıyla uygulanması çalışmalarına ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.



Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Allah'ın bir ölçü ve gayeyle en güzel şekilde yarattığı insanı, yeryüzündeki her şeye karşı sorumlu kıldığını, İslam inancının ve düşüncesinin temeli olan tevhidin, İslam'ın ekoloji doktrininin de merkez noktası olduğunu söyledi.



İslam'a göre sosyal çevre ile ekolojik çevrenin müminlere yüklediği ahlaki ve hukuki sorumlulukların aynı olduğunu vurgulayan Erbaş, ancak bugün çevreye yönelik sorumsuz, umarsız ve hoyratça yaklaşım sergilendiğini ifade etti. Erbaş, "(Müslüman, bir ağaç diker yahut ekin eker de ondan kuş, insan veya hayvan yerse, bunlar onun için sadaka olur.) hadisi insanların istifade ettiği doğal çevre ile ilgili yaklaşımın uhrevi neticesini ortaya koymaktadır. Bu itibarla, çevreyle ilişkimiz, ahirette hesaba çekileceğimiz bir kulluk sorumluluğudur." diye konuştu.



Erbaş, insanlığın israfın korkunç boyutlara ulaşması ve çevre kirliliği gibi vahim tabloyla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek şunları söyledi:



"Çevreyi ihmal eden, havayı, suyu, toprağı kirleten insan, kendi elleriyle kendi geleceğini yok etmektedir. Allah'ın yeryüzündeki merhamet nişanesi canlı türlerini ve en büyük nimeti bitki çeşitliliğini yok etmektedir. Dahası gelecek nesillere nefes alınamaz, yaşanılamaz bir dünya bırakarak bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir."



"Sigara çağın vebası bir madde"



Sigaranın çevreyi kirleterek, bedenleri zehirleyip pek çok hastalığa, ölüme ve israfa neden olduğunu vurgulayan Erbaş, bunun çevreye, sağlığa zararı ve israfa sebep oluşu nedeniyle çağın vebası bir madde olduğunu bildirdi.



A'raf suresinin 157'nci ayetini hatırlatan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:



"Temiz şeylerin helal, pis şeylerin haram kılındığı hakikatini ısrarla milletimize anlatarak çevreyi yaşanmaz, insanı da yaşayamaz hale getiren çok yönlü zararı olan bu (sigara) beladan insanlığı kurtarmalıyız.

İşte bütün bunlar insan, teknoloji, çevre ilişkisini sorumluluk, emanet, güzel ahlak ve salih amel bağlamında yeniden gözden geçirmenin elzem olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Aksi takdirde yaşanacak çevresel krizlerin, küresel ifsat ve israfın, yaşadığımız dünyayı topyekun kaos ve kargaşaya sürüklemesi kaçınılmazdır. O halde kuşanılması gereken ahlaki tutum farkında olduğumuz, olmadığımız nimetlere zarar vermeden, bütüncül bir yaklaşımı ve bunları bize sunan Rabbimizin belirlediği ilkeleri hayata hakim kılmaktır. Bu manada, 'Sıfır İsraf-Sıfır atık' bir slogan olmanın ötesinde, Müslümanların temiz ve yaşanabilir bir dünyanın, gelecek nesillere emanet edilebilmesi adına en büyük şiarı olmak zorundadır. İnanıyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarımız, her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimize önderlik ve rehberlik edeceklerdir."



Erbaş, Emine Erdoğan'a "Sıfır Atık Projesi" dolayısıyla teşekkür ederek, tüm personelin çalışmaya katkı sunacağını söyledi.

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