Diyar devreyi lider bitirdi - Son Dakika
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Diyar devreyi lider bitirdi

6 saat önce

Pasur Belediyesporu 3-0 mağlup eden Diyarbakırspor, Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.

Diyar devreyi lider bitirdi, System.String[]

Pasur Belediyesporu 3-0 mağlup eden Diyarbakırspor, Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.


Bir zamanlar Türkiye Süper Ligde mücadele eden ve 4 büyük olarak bilinen takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarla isminden söz ettiren Diyarbakırspor küllerinden doğuyor. Önceki iki sezonda üst üste şampiyon olarak iki lig çıkan Diyarbakırspor, bu sezon da Süper Amatör Liginin ilk yarısını averajla lider tamamlayarak BAL için kente ve camiasına umut verdi.


2019'u zirvede tamamladı


İlk yarının son maçında Seyrantepe Stadında konuk ettiği Pasur Belediyesporu Berat Demir (penaltıdan), Osman Afşin ve Ferhat Aksu'nun golleriyle 3-0 yenen Diyarbakırspor, Çınar Belediyespor'un evinde Bismil 1936 Spor'a 3-1 yenilmesiyle sezonun ilk yarısını 30 puanla lider tamamladı.


Maçtan sonra yeşil-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar farklı galibiyeti karşılıklı tezahüratlarla kutladı. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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