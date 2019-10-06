Son Dakika Haberleri: Diyar, Silvanspor ile yenişemedi
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Diyar, Silvanspor ile yenişemedi

1 saat önce

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.

Diyar, Silvanspor ile yenişemedi, System.String[]

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.


Seyrantepe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları pozisyonları bulamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Silvan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
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