Diyar, Silvanspor ile yenişemedi
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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.
Seyrantepe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları pozisyonları bulamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı. - DİYARBAKIR
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