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Diyarbakır 1. Amatör Ligi

6 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, Diyarbakır Çamlıca Gençlikspor'a 3-2 mağlup oldu.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi, System.String[]

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, Diyarbakır Çamlıca Gençlikspor'a 3-2 mağlup oldu.


Silvan İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Çamlıca Gençlikspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Silvan Aslansporlu Berat 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Silvan Aslanspor maça 10 kişiyle devam etti. 86 dakikada geliştirilen atakla Silvan Aslanspor'dan Kadir Tekin ceza sahasında düşürülünce maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı. Silvan Aslanspor'dan kaptan Medet penaltı atışını göle çevirince durumu 3-2 yaptı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 3-2 Çamlıca Gençlikspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. - DİYARBAKIR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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