Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı - Son Dakika
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Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı

08.08.2022 11:44
Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı

Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesi, spor yapmak için üyelik kaydı yaptıran ancak Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme kapsamındaki hizmeti alamayan kişinin spor salonuna ödediği ücretin iadesine karar verdi.

Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesi, spor yapmak için üyelik kaydı yaptıran ancak Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme kapsamındaki hizmeti alamayan kişinin spor salonuna ödediği ücretin iadesine karar verdi.

E.Y, merkez Kayapınar ilçesindeki bir spor salonuna 25 Şubat 2020'de kayıt yaptırdı. E.Y'nin peşin ödeme yaptığı spor salonu salgın tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Salgın koşullarında belirsizliğin sürmesi nedeniyle E.Y, işletme sahibine sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini belirtti.

İşletmeciden olumlu cevap alamayan E.Y, tüketici hakem heyetine başvurdu. Tüketici hakem heyeti ücretin E.Y'ye iadesi yönünde karar verdi.

İşletmenin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya, Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesine taşındı.

İşletmenin itiraz dilekçesinde, "Davalı, spor salonuna üyelik yaptırmış ve sonra salgını gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istemiş, tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Heyet 2 bin 291 liranın davalıya iadesine karar vermiştir. Bu kararın iptaline karar verilmesini talep ediyoruz." denildi.

E.Y'nin avukatı ise tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, açılan davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

"Spor hizmetinin ücretinin ödenmesi, verilen hizmet oranında talep edilecektir"

Dosyayı değerlendiren mahkemenin tüketici lehine verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda spor hizmetinin ücretinin ödenmesi verilen hizmet oranında talep edilecektir. Davalının davacı şirkete kayıt yaptırdığı, 22 gün hizmetten faydalandığı ve Kovid-19 sebebiyle davacı şirketin sözleşmede öngörüldüğü şekilde edimini yerine getiremediği anlaşılmaktadır. Hakem heyetinin kararının yerinde olduğu görülerek, davacının davasının reddine karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Diyarbakır, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı - Son Dakika
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