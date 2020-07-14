DİYARBAKIR 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN YEĞENİ: SEVE SEVE ŞEHADETE GİDERİZ - Son Dakika

DİYARBAKIR 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN YEĞENİ: SEVE SEVE ŞEHADETE GİDERİZ

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine engellemeye çalışırken, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan, 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan yakınları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hüznü ve gururu bir...

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine engellemeye çalışırken, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan, 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan yakınları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Şehidin yeğeni ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkanların darbeyi engellediğini belirterek, "Biz seve seve şehadete gideriz" dedi.

Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 23 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Askeri Çoban, inşaatta çalışırken 15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilere karşı koymak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Burada darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Çoban, memleketinde toprağa verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla yakınları, Askeri Çoban'ı kabri başında andı. 15 Temmuz şehidi Askeri Çoban'ın yeğeni ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, "Bu halk; Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i fark etmiyor, konu vatan olduğu zaman herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Şehadet ise 1000 yıldan fazladır bu topraklarda. Biz millet olarak şahadete seve seve giden bir milletiz. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlar, bu darbe girişimini engelledi ve yapılmak istenen işgal girişimine engel oldu" diye konuştu.

Bedri Çoban, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını vurgulayarak, "Şahadet bizim için kaçınılmazdır. Biz seve seve şehadete gideriz. 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz tarihinde hatırlamak bir gaflet olur. 15 Temmuz'u biz her gün hatırlayacağız. 15 Temmuz sıradan bir gün değildir, Çanakkale Savaşı'nın bir benzeriydi. 100 yıl önce savaşlar meydanlarda yapılıyordu, bugün ihanetle yapılıyor" dedi.

Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN YEĞENİ: SEVE SEVE ŞEHADETE GİDERİZ - Son Dakika

Son Dakika

09:50 Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? 09:29 Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti 09:24 Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 09:19 Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu 09:13 Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti 09:11 Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı 09:09 Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi 08:38 Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu 08:34 Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 07:47 Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor 07:41 Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü 06:43 Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü 04:59 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:36 Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
09:50
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
09:29
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
09:24
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
09:19
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
09:13
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
09:11
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
09:09
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
08:38
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
08:34
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
07:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 09:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN YEĞENİ: SEVE SEVE ŞEHADETE GİDERİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]